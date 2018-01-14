В Москве на участке Дмитровского шоссе с 15 мая будет ограничено движение
Строительные работы в метрополитене в Москве с 15 января по 30 мая ограничат движение на Дмитровском шоссе. Идет строительство Люблинско-Дмитриевской части метро.
Автомобилистов ограничат в движении на одной полосе в разных направлениях. Данные мероприятия затронут тех, кто будет двигаться, начиная от 70-го дома и заканчивая Бескудниковским бульваром, Дмитровского шоссе.
Автомобилистов ограничат в движении на одной полосе в разных направлениях. Данные мероприятия затронут тех, кто будет двигаться, начиная от 70-го дома и заканчивая Бескудниковским бульваром, Дмитровского шоссе.
Автор: Северов Андрей