Свердловская область вошла в 2018 год с долгом в 75,6 млрд рублей
Свердловская область вошла в 2018 год с государственным долгом в 75,6 млрд рублей. Показатели финансовой аналитики были озвучены региональным Минфином.
Госдолг Свердловской области увеличился за последние 4 месяца на 22 миллиарда рублей. Так, на 1 сентября регион показывал задолженность в 53,91 миллиарда рублей. Уже в октябре Средний Урал возглавил список субъектов по показателям госдолга.
При этом представители Минфина не исключают дальнейшего роста задолженности, поскольку верхний предел государственного долга на 2018 год определен суммой в 94,9 миллиардов долларов. При этом чиновники обещают, что тратить деньги будут только на развитие, а не на проедание.
К слову, аналитики не исключают, что сумма госдолга выросла из-за подготовки к проведению ЧМ-2018.
Госдолг Свердловской области увеличился за последние 4 месяца на 22 миллиарда рублей. Так, на 1 сентября регион показывал задолженность в 53,91 миллиарда рублей. Уже в октябре Средний Урал возглавил список субъектов по показателям госдолга.
При этом представители Минфина не исключают дальнейшего роста задолженности, поскольку верхний предел государственного долга на 2018 год определен суммой в 94,9 миллиардов долларов. При этом чиновники обещают, что тратить деньги будут только на развитие, а не на проедание.
К слову, аналитики не исключают, что сумма госдолга выросла из-за подготовки к проведению ЧМ-2018.
Автор: Нина Лукашева