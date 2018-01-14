В Тверской области задержан серийный вор
Сотрудником уголовного розыска в Тверской области удалось задержать серийного вора. Мужчина подозревается в серии краж из частных домов в Рамешковском районе региона.
Известно, что 23-летний злоумышленник проникал в чужие дома и похищал различную бытовую технику и электро-бензоинструменты. Полицейским удалось составить описание пропавшего имущества. Причастность мужчины доказана к четырем тематическим преступлениям. Сумма нанесенного ущерба потерпевшим пока не называется.
Открыто уголовное дело. Серийному вору грозит до шести лет тюрьмы, отметили в региональном УМВД Российской Федерации.
Известно, что 23-летний злоумышленник проникал в чужие дома и похищал различную бытовую технику и электро-бензоинструменты. Полицейским удалось составить описание пропавшего имущества. Причастность мужчины доказана к четырем тематическим преступлениям. Сумма нанесенного ущерба потерпевшим пока не называется.
Открыто уголовное дело. Серийному вору грозит до шести лет тюрьмы, отметили в региональном УМВД Российской Федерации.
Автор: Вера Антонова