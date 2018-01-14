Анастасия Волочкова переоделась в сексуальную Снегурочку
Анастасия Волочкова примерила образ сексуальной Cнегурочки. Балерина сделала фото в варежках и шапке снова таки в кустах на Мальдивах. Ранее звезда уже фотографировалась с тамошней природой один на один.
На снимке Волочкова вновь почему-то запряталась за кустом, который наряжен, как новогодняя елка, при том сама балерина также решила не отставать и преобразиться для старого Нового года. В посте звезда поздравила всех людей с праздником и пожелала много всего доброго. Анастасия Волочкова пообещала продолжать будоражить умы поклонников и недоброжелателей и удивлять всех.
Пост по большей части позитивно был воспринят фолловерами.
На снимке Волочкова вновь почему-то запряталась за кустом, который наряжен, как новогодняя елка, при том сама балерина также решила не отставать и преобразиться для старого Нового года. В посте звезда поздравила всех людей с праздником и пожелала много всего доброго. Анастасия Волочкова пообещала продолжать будоражить умы поклонников и недоброжелателей и удивлять всех.
Пост по большей части позитивно был воспринят фолловерами.
Автор: Вера Антонова