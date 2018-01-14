ТОП-5 тюнингованных «Нив» возглавил Т.Г.Т. SV Parts
Эксперты составили ТОП-5 тюнингованных «Нив», которые были модернизированы владельцами специально для условий бездорожья. Возглавила рейтинг Лада 4x4 3D Т. Г. Т. SV Parts.
По словам автомобильных специалистов, лидер списка отличается суровостью и практичностью. Машина на удивление проста, однако надежна и достаточно функциональна. Второе место отошло «Ниве-хамелеон». Данная модель теперь имеет мощную прижимную силу, а ее главным отличием стал окрас, который меняется от красного до желтого цветов. Третья строчка досталась 3S-GE 210 hp. Специалисты называют тюнинг этой модели очень интересным, машина получила не только новые технические параметры, а и современное оборудование. Автомобиль оснастили четырехцилиндровым 210-сильным двигателем на 2,0 литра, новыми колесными рамками и бампером. Также модернизация затронула салон.
Четвертое место отошло Turbo Nismo. Эта машина была выпущена в 1994 году, однако пока не подвергалась тюнингу, была для владельца настоящим мучением. Теперь под капотом автомобиля установлен 4-цилиндровый турбомотор на 1,8 литра с отдачей в 200 лошадиных сил. Агрегат позаимствован у Nissan. Также переработанная версия получила другие колесные диски, новые бампера и ряд других доработок.
На последнем пятом месте рейтинга оказался City NIVA AWD. Тюнинг этой модели оказался очень эффектным, но совершенно не практичным. После модернизации, которая в основном коснулась дизайна, автомобиль вряд ли справится с бездорожьем. Теперь это просто городская версия, требующая осторожной езды.
По словам автомобильных специалистов, лидер списка отличается суровостью и практичностью. Машина на удивление проста, однако надежна и достаточно функциональна. Второе место отошло «Ниве-хамелеон». Данная модель теперь имеет мощную прижимную силу, а ее главным отличием стал окрас, который меняется от красного до желтого цветов. Третья строчка досталась 3S-GE 210 hp. Специалисты называют тюнинг этой модели очень интересным, машина получила не только новые технические параметры, а и современное оборудование. Автомобиль оснастили четырехцилиндровым 210-сильным двигателем на 2,0 литра, новыми колесными рамками и бампером. Также модернизация затронула салон.
Четвертое место отошло Turbo Nismo. Эта машина была выпущена в 1994 году, однако пока не подвергалась тюнингу, была для владельца настоящим мучением. Теперь под капотом автомобиля установлен 4-цилиндровый турбомотор на 1,8 литра с отдачей в 200 лошадиных сил. Агрегат позаимствован у Nissan. Также переработанная версия получила другие колесные диски, новые бампера и ряд других доработок.
На последнем пятом месте рейтинга оказался City NIVA AWD. Тюнинг этой модели оказался очень эффектным, но совершенно не практичным. После модернизации, которая в основном коснулась дизайна, автомобиль вряд ли справится с бездорожьем. Теперь это просто городская версия, требующая осторожной езды.
Автор: Нина Лукашева