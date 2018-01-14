В NASA показали снимок облачного пояса Юпитера
Сотрудники NASA обнародовали фотографию облачного пояса Юпитера. Снимок сделан в декабре 2017 года автоматической межпланетной станцией «Юнона», запущенной космическим ведомством в августе 2011 года с целью исследования пятой от Солнца планеты.
Для того чтобы получить фотокадр, аппарат приблизился к Юпитеру на дистанцию в 13 тыс. км от пиков его облаков. Снимок был сделан в ходе 10-го по счёту сближения «Юноны» с газовым гигантом. Межпланетная станция подходит на относительно небольшое расстояние к Юпитеру каждые 53 дня.
Более всего она приблизилась к Юпитеру в середине осени 2016 года, пролетев мимо верхней атмосферы планеты на дистанции в 10 тыс. км. Тогда, благодаря «Юноне», учёные получили достаточно много новой информации о том, как устроена земная кора газового гиганта, а также узнали больше о происхождении таинственного полярного сияния у его полюсов.
Ранее учёные NASA поделились с общественностью снимками небосвода Юпитера.
Для того чтобы получить фотокадр, аппарат приблизился к Юпитеру на дистанцию в 13 тыс. км от пиков его облаков. Снимок был сделан в ходе 10-го по счёту сближения «Юноны» с газовым гигантом. Межпланетная станция подходит на относительно небольшое расстояние к Юпитеру каждые 53 дня.
Более всего она приблизилась к Юпитеру в середине осени 2016 года, пролетев мимо верхней атмосферы планеты на дистанции в 10 тыс. км. Тогда, благодаря «Юноне», учёные получили достаточно много новой информации о том, как устроена земная кора газового гиганта, а также узнали больше о происхождении таинственного полярного сияния у его полюсов.
Ранее учёные NASA поделились с общественностью снимками небосвода Юпитера.
Автор: Воробьева Алина