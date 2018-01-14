В Барнауле в пожаре в частном доме погибли два человека
В пожаре в жилом доме в Барнауле погибли два человека. Информация о происшествии предоставлена спасателями ГУ МЧС России по краю.
Известно, что трагедия случилась утром 14 января в Барнауле. Там на улице Фурманова полыхал жилой дом. По предварительной версии специалистов, хозяева не придерживались правил безопасности при использовании печного отопления. Погибли два человека – 80-летняя пенсионерка и мужчина 45-ти лет. Следственные органы выясняют причины и обстоятельства пожара.
Известно, что трагедия случилась утром 14 января в Барнауле. Там на улице Фурманова полыхал жилой дом. По предварительной версии специалистов, хозяева не придерживались правил безопасности при использовании печного отопления. Погибли два человека – 80-летняя пенсионерка и мужчина 45-ти лет. Следственные органы выясняют причины и обстоятельства пожара.
Автор: Вера Антонова