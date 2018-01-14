В Самаре поезд сбил пенсионерку, женщина лишилась ноги
В Самаре поезд сбил пенсионерку. Женщина лишилась ноги и получила ряд других тяжелых травм. Она находится в больнице.
Несчастный случай произошел 12 января около полудня. По предварительной информации, пенсионерка 62 лет попала под поезд на железнодорожном переезде между улицей XXII Партсъезда и Заводским шоссе. По информации, которая была озвучена источником местным СМИ, женщина получила травматическую ампутацию голени, а также тяжелую травму головы. В больницу пострадавшую доставили в состоянии шока. Медики оказывают пенсионерке необходимую помощь.
Остальная информация уточняется. Похожий случай с пожилой женщиной произошел на платформе Толевой.
Несчастный случай произошел 12 января около полудня. По предварительной информации, пенсионерка 62 лет попала под поезд на железнодорожном переезде между улицей XXII Партсъезда и Заводским шоссе. По информации, которая была озвучена источником местным СМИ, женщина получила травматическую ампутацию голени, а также тяжелую травму головы. В больницу пострадавшую доставили в состоянии шока. Медики оказывают пенсионерке необходимую помощь.
Остальная информация уточняется. Похожий случай с пожилой женщиной произошел на платформе Толевой.
Автор: Нина Лукашева