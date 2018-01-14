Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

"Человек-невидимка": Яна Троянова рассказала о своем первом муже, смерти сына и алкогольной зависимости
Яна Троянова рассказала тяжелую историю своей жизни в шоу «Человек-невидимка». В жизни звезды было много темных полос: тяжелые отношения с родителями, жестокость первого супруга, который довел сына до смерти, и алкогольная зависимость.

"Человек-невидимка": Яна Троянова рассказала о своем первом муже, смерти сына и алкогольной зависимости


Начала актриса рассказ с того, что вспомнила историю своих предков. Звезда сериалов происходит из поляков, да еще и дворянского рода. При наступлении Красной армии были нередки изнасилования женщин из дворянских родов. Ее прадеду пришлось убить свою жену и похоронить, чтобы избежать издевательств над ней. Все ее предки не были долгожителями, что мужчины, что женщины рано уходили из жизни, едва достигнув 60-ти летнего возраста. Мама актрисы, рано родив, отказалась воспитывать дочь, поэтому свое детство она провела под присмотром бабушки. Когда ей исполнилось 5 лет, та скончалась от рака. Папа был безразличным к судьбе своего ребенка.

Первый супруг Трояновой был тираном. По настоянию матери она вышла за него замуж, забеременев еще в школьные годы. По ее словам, отношение мужа к сыну провело его к смерти. После этого случая артистка стала злоупотреблять алкоголем. Выйти из этого тяжелого состояния ей помог ее теперешний супруг - режиссер Василий Сигарев, оказавший ей помощь в актерской карьере.
Автор: Северов Андрей
Вчера, 20:01
Читайте также
Загрузка...
Друг Семенова сообщил, что Шурыгина с 14 лет
В Нижегородской области гречка и сахар подешевели
В Якутии замерзли термометры из-за температуры
Премьер Венгрии раскритиковал политику Евросоюза
Свердловская область вошла в 2018 год с долгом в
Традиции и обычаи 13 января: обряды Щедрого вечера
Старый Новый год 2018: картинки, анимации,
Старый Новый год 2018: как правильно щедровать и
Сегодня в России отмечают Старый Новый год
Поздравления со Старым Новым годом 2018:
Крупнейший обменник криптовалют Coinbase обвинили
Жителям Архангельска снизили плату за горячую
Добавление комментария
Последние новости
15.01, 03:00 Лариса Гузеева опубликовала нежный снимок с супругом
15.01, 02:30 В мобильной версии YouTube появится режим инкогнито
15.01, 02:01 Motorola возродила винтажные смартфоны с клавиатурой в
15.01, 01:29 Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro (Atos) нового поколения
15.01, 01:01 "Дом-2": Андрей Черкасов не уважает женоподобных мужчин
15.01, 00:29 Компания Byton представила на CES-2018 концепт элитного
14.01, 23:59 Сценарист, режиссер и актер Егор Кончаловский отмечает
14.01, 23:43 СМИ: Греческий миллиардер сопровождает Дашу Жукову на
14.01, 23:21 В России Renault объявил о дополнительных скидках на
14.01, 23:01 Светлана Бондарчук напугала фанатов тощими ногами
14.01, 23:00 Nissan предлагает выгодные кредиты до конца января
14.01, 22:40 Новый смартфон Sharp Aquos S3 станет бюджетным аналогом
14.01, 22:27 Поклонники Бузовой попросили Борисову помочь ей
14.01, 22:18 Анна Самохина перед смертью получила предложение выйти
14.01, 22:13 Disney выпустит по мотивам «Звёздных войн» мобильную
14.01, 22:10 Ученые определились с местонахождением планеты Нибиру
14.01, 22:02 Анна Калашникова едва не погибла на яхте во время
14.01, 21:44 В Москве спасли едва не утонувшего в Борисовском пруду
14.01, 21:40 Новый BMW X5 с тремя рядами сидений проходит итоговые
14.01, 21:21 Актриса Анастасия Вертинская впервые появилась на ТВ
Новости партнеров