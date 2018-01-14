"Человек-невидимка": Яна Троянова рассказала о своем первом муже, смерти сына и алкогольной зависимости
Яна Троянова рассказала тяжелую историю своей жизни в шоу «Человек-невидимка». В жизни звезды было много темных полос: тяжелые отношения с родителями, жестокость первого супруга, который довел сына до смерти, и алкогольная зависимость.
Начала актриса рассказ с того, что вспомнила историю своих предков. Звезда сериалов происходит из поляков, да еще и дворянского рода. При наступлении Красной армии были нередки изнасилования женщин из дворянских родов. Ее прадеду пришлось убить свою жену и похоронить, чтобы избежать издевательств над ней. Все ее предки не были долгожителями, что мужчины, что женщины рано уходили из жизни, едва достигнув 60-ти летнего возраста. Мама актрисы, рано родив, отказалась воспитывать дочь, поэтому свое детство она провела под присмотром бабушки. Когда ей исполнилось 5 лет, та скончалась от рака. Папа был безразличным к судьбе своего ребенка.
Первый супруг Трояновой был тираном. По настоянию матери она вышла за него замуж, забеременев еще в школьные годы. По ее словам, отношение мужа к сыну провело его к смерти. После этого случая артистка стала злоупотреблять алкоголем. Выйти из этого тяжелого состояния ей помог ее теперешний супруг - режиссер Василий Сигарев, оказавший ей помощь в актерской карьере.
Начала актриса рассказ с того, что вспомнила историю своих предков. Звезда сериалов происходит из поляков, да еще и дворянского рода. При наступлении Красной армии были нередки изнасилования женщин из дворянских родов. Ее прадеду пришлось убить свою жену и похоронить, чтобы избежать издевательств над ней. Все ее предки не были долгожителями, что мужчины, что женщины рано уходили из жизни, едва достигнув 60-ти летнего возраста. Мама актрисы, рано родив, отказалась воспитывать дочь, поэтому свое детство она провела под присмотром бабушки. Когда ей исполнилось 5 лет, та скончалась от рака. Папа был безразличным к судьбе своего ребенка.
Первый супруг Трояновой был тираном. По настоянию матери она вышла за него замуж, забеременев еще в школьные годы. По ее словам, отношение мужа к сыну провело его к смерти. После этого случая артистка стала злоупотреблять алкоголем. Выйти из этого тяжелого состояния ей помог ее теперешний супруг - режиссер Василий Сигарев, оказавший ей помощь в актерской карьере.
Автор: Северов Андрей