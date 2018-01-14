В Петербурге после смертельной аварии открыто уголовное дело
В Санкт-Петербурге вчера случилось смертельное ДТП по 1-му Муринскому проспекту. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела.
О ДТП ранее уже писали СМИ. Утром автомобиль Hyundai проигнорировал требование правоохранителей остановиться и влетел в столб. В результате погибли водитель и два его пассажира. Еще двоим понадобилась медицинская помощь.
В связи с инцидентом открыто уголовное дело. правоохранители ГСУ ГУ МВД России расследуют его.
О ДТП ранее уже писали СМИ. Утром автомобиль Hyundai проигнорировал требование правоохранителей остановиться и влетел в столб. В результате погибли водитель и два его пассажира. Еще двоим понадобилась медицинская помощь.
В связи с инцидентом открыто уголовное дело. правоохранители ГСУ ГУ МВД России расследуют его.
Автор: Вера Антонова