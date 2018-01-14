В Пермском крае уехавшая на такси из клуба 27-летняя девушка не вернулась домой
Жители посёлка при станции Шабуничи Пермского края обратились в полицию с заявлением о пропаже 27-летней родственницы. Девушка отдыхала с супружеской парой и их знакомым в одном из клубов города Краснокамск, после чего уехала домой на такси, но до пункта назначения так и не добралась.
Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. Родные девушки, которая воспитывает малолетнего ребёнка, сообщили, что ранее она никогда не пропадала без вести на сутки и более того. Согласно сообщению знакомых, в чьей компании жительница Пермского края проводила время, подъехавшее к клубу такси представляло собой иномарку Ford серебристого цвета. Мобильный телефон девушки разрядился ещё в ночном заведении.
Кроме правоохранительных органов, родственники пропавшей надеются задействовать для её поиска волонтёров и неравнодушных граждан. Они приглашают всех, желающих оказать помощь семье, принять участие в розыскных мероприятиях, в ходе которых будет осматриваться местность вдоль автодороги. Для этого следует собраться сегодня, 14 января, в 12 часов дня около АЗС «Ликом», расположенной на пересечении объездной дороги Краснокамска и ул. Пушкина (кафетерий «Хуторок»).
Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу. Родные девушки, которая воспитывает малолетнего ребёнка, сообщили, что ранее она никогда не пропадала без вести на сутки и более того. Согласно сообщению знакомых, в чьей компании жительница Пермского края проводила время, подъехавшее к клубу такси представляло собой иномарку Ford серебристого цвета. Мобильный телефон девушки разрядился ещё в ночном заведении.
Кроме правоохранительных органов, родственники пропавшей надеются задействовать для её поиска волонтёров и неравнодушных граждан. Они приглашают всех, желающих оказать помощь семье, принять участие в розыскных мероприятиях, в ходе которых будет осматриваться местность вдоль автодороги. Для этого следует собраться сегодня, 14 января, в 12 часов дня около АЗС «Ликом», расположенной на пересечении объездной дороги Краснокамска и ул. Пушкина (кафетерий «Хуторок»).
Автор: Воробьева Алина