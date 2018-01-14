В Сети появился первый рендер нового LG G7
В Сети появились рендеры нового ожидаемого смартфона от LG. Речь идет о LG G7. Эксперты поделились некоторыми данными об устройстве.
Предполагается, что LG G7 будет безрамочным, как это сейчас модно, с дисплеем с соотношением сторон 2 к 1. Фронтальная камера будет двойной, при этом отмечается, что кромки LG G7 выглядят намного тоньше, чем у прошлогодней версии устройств. Вероятно, что на задней панели расположится сканер отпечатка пальцев.
По слухам, управлять LG G7 будет Qualcomm Snapdragon 845 с 6 гигабайтами оперативной памяти и поддержкой функции быстрой зарядки. Официальная презентация флагмана ожидается в апреле или уже летом, точной информации по этому поводу нет.
Предполагается, что LG G7 будет безрамочным, как это сейчас модно, с дисплеем с соотношением сторон 2 к 1. Фронтальная камера будет двойной, при этом отмечается, что кромки LG G7 выглядят намного тоньше, чем у прошлогодней версии устройств. Вероятно, что на задней панели расположится сканер отпечатка пальцев.
По слухам, управлять LG G7 будет Qualcomm Snapdragon 845 с 6 гигабайтами оперативной памяти и поддержкой функции быстрой зарядки. Официальная презентация флагмана ожидается в апреле или уже летом, точной информации по этому поводу нет.
Автор: Вера Антонова