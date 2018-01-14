Технические проблемы вынудили самолет вернуться в Шереметьево
Самолет, который должен был прилететь из московского аэропорта Шереметьево в столицу Ирана, вернулся обратно. Технические неполадки вынудили экипаж повернуть обратно.
Всему виной оказались технические проблемы в элементах навигационной системы. 14 января экипаж принял решение вернуться и сесть в Шереметьево. Поломку обнаружили на высоте 10 000 метров. Возвращение и приземление прошли благополучно. Будет произведен технический осмотр и ремонт выявленных неисправностей. Запасной самолет продолжит рейс.
Всему виной оказались технические проблемы в элементах навигационной системы. 14 января экипаж принял решение вернуться и сесть в Шереметьево. Поломку обнаружили на высоте 10 000 метров. Возвращение и приземление прошли благополучно. Будет произведен технический осмотр и ремонт выявленных неисправностей. Запасной самолет продолжит рейс.
Автор: Северов Андрей