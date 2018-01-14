Ирина Безрукова призналась, что из-за домогательств ударила режиссера по лицу
Голливудский скандал вокруг харассмента получил продолжение от представительниц отечественного шоубиза. Так, Ирина Безрукова призналась, что из-за сексуальных домогательств однажды ударила по лицу режиссера.
Это был единичный случай, когда коллега позволил себе подобное. Поскольку Ирина Безрукова - личность непосредственная, обидчик тут же получил по лицу, после чего тема была исчерпана, а работа на съемочной площадке продолжена. Артистка призналась, что во время постановочного процесса бывают разные ситуации, случаются шутки, улыбки, комплименты, однако умные представители сильной половины стараются все преподносить деликатно и аккуратно, поскольку не любят получать отказ. Фамилию режиссера актриса раскрывать не стала.
К слову, сама Ирина Безрукова сомневается в заявлениях своих голливудских коллег и даже была удивлена скандалу, который разгорелся в США. По ее словам, возможны всякие поползновения, но следует учитывать тот факт, что мужчины всегда остаются мужчинами, а женщины - женщинами, и понятно, что между полами могут происходить разные ситуации. При этом мужская психология всегда одинакова, что у представителя сферы искусств, что у обычного сталелитейщика.
Ирина Безрукова подчеркнула, что вокруг творческих личностей действительно существует флер большей распущенности, однако действительности это соответствует не всегда. Актерская профессия часто касается чувственной сферы, однако сама Ирина Безрукова никогда не имела отношений с партнерами ни на площадке, ни за ее пределами.
Между тем ранее актриса покорила поклонников чувственным фото.
Это был единичный случай, когда коллега позволил себе подобное. Поскольку Ирина Безрукова - личность непосредственная, обидчик тут же получил по лицу, после чего тема была исчерпана, а работа на съемочной площадке продолжена. Артистка призналась, что во время постановочного процесса бывают разные ситуации, случаются шутки, улыбки, комплименты, однако умные представители сильной половины стараются все преподносить деликатно и аккуратно, поскольку не любят получать отказ. Фамилию режиссера актриса раскрывать не стала.
К слову, сама Ирина Безрукова сомневается в заявлениях своих голливудских коллег и даже была удивлена скандалу, который разгорелся в США. По ее словам, возможны всякие поползновения, но следует учитывать тот факт, что мужчины всегда остаются мужчинами, а женщины - женщинами, и понятно, что между полами могут происходить разные ситуации. При этом мужская психология всегда одинакова, что у представителя сферы искусств, что у обычного сталелитейщика.
Ирина Безрукова подчеркнула, что вокруг творческих личностей действительно существует флер большей распущенности, однако действительности это соответствует не всегда. Актерская профессия часто касается чувственной сферы, однако сама Ирина Безрукова никогда не имела отношений с партнерами ни на площадке, ни за ее пределами.
Между тем ранее актриса покорила поклонников чувственным фото.
Автор: Нина Лукашева