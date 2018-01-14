Новый BMW X5 с тремя рядами сидений проходит итоговые тесты
Автогигант BMW вывел на тесты новый внедорожник BMW X5. Инсайдеры говорят, что у него есть три ряда сидений, о чем свидетельствуют опубликованные в Сети шпионские фото, сделанные в Южной Каролине, где авто тестируется.
Производство нового BMW X5 планируется завершить к лету 2018 года, и вскоре после этого модель выпустят на рынок. Это также говорит о том, что BMW X5 пропустит традиционно обновление среднего цикла BMW.
Габариты и общая форма привычного BMW X5 остается без изменений, и у BMW, как удалось узнать от инсайдеров, нет цели сделать из новинки что-то другое и более оригинальное. Авто разве что получит расширенную радиаторную решетку, как у BMW Concept X7. Моторная гамма тоже остается почти без изменений. Официальной информации о дате выпуска и комплектациях не предоставляется.
Производство нового BMW X5 планируется завершить к лету 2018 года, и вскоре после этого модель выпустят на рынок. Это также говорит о том, что BMW X5 пропустит традиционно обновление среднего цикла BMW.
Габариты и общая форма привычного BMW X5 остается без изменений, и у BMW, как удалось узнать от инсайдеров, нет цели сделать из новинки что-то другое и более оригинальное. Авто разве что получит расширенную радиаторную решетку, как у BMW Concept X7. Моторная гамма тоже остается почти без изменений. Официальной информации о дате выпуска и комплектациях не предоставляется.
Автор: Вера Антонова