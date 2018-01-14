Анна Калашникова едва не погибла на яхте во время столкновения с кораблем
Российская актриса, модель и ведущая Анна Калашникова призналась, что едва не погибла на яхте во время столкновения с судном, которым управляли пьяные французы. Ситуацию осложнило то, что корабли сцепились якорями, а сами иностранцы совершенно не разговаривали по-английски.
На период новогодних каникул Анна Калашникова приняла участие в парусной регате, которую организовал ее друг и ректор одной известной столичной бизнес-школы. Две недели звезда плавала на яхте, а в ее аккаунте в Instagram появлялись регулярные отчеты о путешествии. По словам Анны Калашниковой, до определенного момента все было просто замечательно.
В тот злополучный день ее команда выиграла очередную гонку, однако затем случилась неприятная ситуация. В парусное судно, на котором находилась Калашникова, врезалось судно с пьяными французами. Они несколько раз протаранили лодку, а после и вовсе зацепились за парусник якорем. На то, чтобы расцепиться, потребовалось несколько часов, и добиться результата было непросто, поскольку люди на корабле были не только пьяны, но и не знали английского языка.
Парусник вследствие происшествия получил серьезные повреждения и теперь ему требуется ремонт. По словам Калашниковой, инцидент стал для нее большим испытанием, она перенесла сильнейший стресс. Было очень страшно, ведь из-за этих людей команда могла погибнуть.
Впрочем, несмотря на неприятность, Анна Калашникова в восторге от морской регаты. Участницей такого эксперимента она стала впервые, но ей очень понравилось вязать морские узлы и ставить парус. Голубой океан, шикарные лайнеры, путешествие под парусами и покоренная стихия произвели на звезду непередаваемое впечатление.
Ранее сообщалось, что Калашникова в компании Алексея Панина планируют вести новогодние корпоративы.
На период новогодних каникул Анна Калашникова приняла участие в парусной регате, которую организовал ее друг и ректор одной известной столичной бизнес-школы. Две недели звезда плавала на яхте, а в ее аккаунте в Instagram появлялись регулярные отчеты о путешествии. По словам Анны Калашниковой, до определенного момента все было просто замечательно.
В тот злополучный день ее команда выиграла очередную гонку, однако затем случилась неприятная ситуация. В парусное судно, на котором находилась Калашникова, врезалось судно с пьяными французами. Они несколько раз протаранили лодку, а после и вовсе зацепились за парусник якорем. На то, чтобы расцепиться, потребовалось несколько часов, и добиться результата было непросто, поскольку люди на корабле были не только пьяны, но и не знали английского языка.
Парусник вследствие происшествия получил серьезные повреждения и теперь ему требуется ремонт. По словам Калашниковой, инцидент стал для нее большим испытанием, она перенесла сильнейший стресс. Было очень страшно, ведь из-за этих людей команда могла погибнуть.
Впрочем, несмотря на неприятность, Анна Калашникова в восторге от морской регаты. Участницей такого эксперимента она стала впервые, но ей очень понравилось вязать морские узлы и ставить парус. Голубой океан, шикарные лайнеры, путешествие под парусами и покоренная стихия произвели на звезду непередаваемое впечатление.
Ранее сообщалось, что Калашникова в компании Алексея Панина планируют вести новогодние корпоративы.
Автор: Нина Лукашева