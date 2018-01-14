Эксперты прогнозируют скорое раскрытие информации об НЛО
Американские эксперты прогнозируют скорый старт раскрытия для мировой общественности информации о существовании НЛО. На исследование данной области тратятся огромные сумы денег, и они не могут выделяться государством, если бы его руководство не было уверено в получении положительных результатов, считают специалисты.
Согласно сообщению гостиничного и аэрокосмического предпринимателя из США Роберта Бигелоу, инвестировавшего в проект Пентагона по исследованию НЛО под названием «Программа идентификации перспективных аэрокосмических угроз до 2012 года» $22 миллионов, специалисты проверили теории о вмешательстве инопланетных кораблей в воздушное пространство Земли и обладают физическими доказательствами этого. Они заключаются в собранных сотрудниками компании американского миллиардера для военнослужащих США аудио- и видеоматериалах, якобы зарегистрировавших случаи «встречи» с НЛО.
Роберт Бигелоу также утверждает, его компания хранила различные вещества, извлечённые из неопознанных летающих объектов, в том числе и сплавы металлов. Это, по мнению инвестора, доказывает существование инопланетян.
Несмотря на то, что Министерство обороны США никогда ранее не объявляло о реальности НЛО, эксперты предполагают: в ближайшей перспективе для жителей Земли станут раскрывать истинную информацию о внеземных цивилизациях. Причиной, по которой этого до сих пор не произошло, специалисты называют неготовность общественности принять данные сведения.
Между тем специалисты в области астрономии уверены, что инопланетная жизнь не может существовать, и приводят в доказательство своих убеждений научные доводы.
Согласно сообщению гостиничного и аэрокосмического предпринимателя из США Роберта Бигелоу, инвестировавшего в проект Пентагона по исследованию НЛО под названием «Программа идентификации перспективных аэрокосмических угроз до 2012 года» $22 миллионов, специалисты проверили теории о вмешательстве инопланетных кораблей в воздушное пространство Земли и обладают физическими доказательствами этого. Они заключаются в собранных сотрудниками компании американского миллиардера для военнослужащих США аудио- и видеоматериалах, якобы зарегистрировавших случаи «встречи» с НЛО.
Роберт Бигелоу также утверждает, его компания хранила различные вещества, извлечённые из неопознанных летающих объектов, в том числе и сплавы металлов. Это, по мнению инвестора, доказывает существование инопланетян.
Несмотря на то, что Министерство обороны США никогда ранее не объявляло о реальности НЛО, эксперты предполагают: в ближайшей перспективе для жителей Земли станут раскрывать истинную информацию о внеземных цивилизациях. Причиной, по которой этого до сих пор не произошло, специалисты называют неготовность общественности принять данные сведения.
Между тем специалисты в области астрономии уверены, что инопланетная жизнь не может существовать, и приводят в доказательство своих убеждений научные доводы.
Автор: Воробьева Алина