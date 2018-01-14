Актриса Анастасия Иванова из сериала "Универ" гадала на суженного
Актриса Анастасия Иванова 14 января поделилась фото, где в манящем платье гадает на суженного. По традиции перед старым Новым годом девушки гадают, кто им будет женихом.
Молодая актриса, известная по сериалу «Универ», добавила в свой профиль Instagram фото, где в заманчивом, откровенном платье ждет своего суженного. Наши предки считали, что на Святочной неделе предсказания точно сбываются. Актриса написала, что надо верить в исполнение желаний. Многим фанатам понравилась ее фигура и красивый наряд.
Молодая актриса, известная по сериалу «Универ», добавила в свой профиль Instagram фото, где в заманчивом, откровенном платье ждет своего суженного. Наши предки считали, что на Святочной неделе предсказания точно сбываются. Актриса написала, что надо верить в исполнение желаний. Многим фанатам понравилась ее фигура и красивый наряд.
Автор: Северов Андрей