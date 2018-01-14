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Актриса Анастасия Иванова из сериала "Универ" гадала на суженного
Актриса Анастасия Иванова 14 января поделилась фото, где в манящем платье гадает на суженного. По традиции перед старым Новым годом девушки гадают, кто им будет женихом.

Актриса Анастасия Иванова из сериала "Универ" гадала на суженного


Молодая актриса, известная по сериалу «Универ», добавила в свой профиль Instagram фото, где в заманчивом, откровенном платье ждет своего суженного. Наши предки считали, что на Святочной неделе предсказания точно сбываются. Актриса написала, что надо верить в исполнение желаний. Многим фанатам понравилась ее фигура и красивый наряд.
Автор: Северов Андрей
Вчера, 15:14
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