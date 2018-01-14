В Уфе в квартире собутыльники устроили поножовщину
В Уфе в квартире собутыльники устроили поножовщину. Инцидент случился в доме на Комсомольской улице.
Выяснилось, компания отмечала день рождения. Пьяные отчим и пасынок стали скандалить, в результате мужчина взял нож и ударил парня в грудь. Пострадавшего отвезли в больницу, 45-летний нападавший задержан. В отношении уфимца открыто уголовное дело, проводится разбирательство.
Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Выяснилось, компания отмечала день рождения. Пьяные отчим и пасынок стали скандалить, в результате мужчина взял нож и ударил парня в грудь. Пострадавшего отвезли в больницу, 45-летний нападавший задержан. В отношении уфимца открыто уголовное дело, проводится разбирательство.
Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
Автор: Вера Антонова