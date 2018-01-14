Светлана Бондарчук напугала фанатов тощими ногами
Известная российская модель, ведущая, бизнесвумен и главред журнала «Hello!» Светлана Бондарчук, которая считается в отечественном шоубизе «иконой стиля», шокировала своих многочисленных поклонников снимком с тощими ногами. Звезда находится на отдыхе в теплых странах и предпочитает летнюю одежду, подчеркивающую не только достоинства, а и недостатки.
Бизнеследи старается следить за всеми модными тенденциями и новинками. Поклонники считают, что Светлане Бондарчук удается жить вкусно и красиво, а сама она является эталоном женственности и красоты. При этом новая публикация несколько напугала многочисленных фанатов. Светлана Бондарчук опубликовала фото в летнем наряде. Звезда предстала в коротких шортах, легком топе и соломенной шляпке. Образ дополнили массивные украшения и соломенная сумка. Однако внимание поклонников привлек не туристический образ Бондарчук, а ее исхудавшая фигура. По мнению фанатов, она стала выглядеть просто тощей, сильную худобу особенно выдают руки и ноги.
Между тем ранее Светлана Бондарчук покорила поклонников образом без макияжа.
Бизнеследи старается следить за всеми модными тенденциями и новинками. Поклонники считают, что Светлане Бондарчук удается жить вкусно и красиво, а сама она является эталоном женственности и красоты. При этом новая публикация несколько напугала многочисленных фанатов. Светлана Бондарчук опубликовала фото в летнем наряде. Звезда предстала в коротких шортах, легком топе и соломенной шляпке. Образ дополнили массивные украшения и соломенная сумка. Однако внимание поклонников привлек не туристический образ Бондарчук, а ее исхудавшая фигура. По мнению фанатов, она стала выглядеть просто тощей, сильную худобу особенно выдают руки и ноги.
Между тем ранее Светлана Бондарчук покорила поклонников образом без макияжа.
Автор: Нина Лукашева