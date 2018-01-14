В Санкт-Петербурге проститутка умерла, подавившись контрацептивом
В Санкт-Петербурге с 29-летней девушкой, предоставляющей интимные услуги за деньги, случился трагический инцидент. Она умерла, подавившись контрацептивом. Врачи поместили презерватив, найденный в ее гортани, в медицинский музей.
По данным Лайф.ру, инцидент случился накануне. По неосторожности проститутка проглотила презерватив, и он перекрыл ей дыхательные пути. Девушка скончалась до приезда медиков. Правоохранители сразу не могли разобраться в причинах смерти. Предполагалось, что ее мог убить маньяк, но позднее, после вскрытия и обнаружении в гортани презерватива, стало ясно, что это несчастный случай.
По данным Лайф.ру, инцидент случился накануне. По неосторожности проститутка проглотила презерватив, и он перекрыл ей дыхательные пути. Девушка скончалась до приезда медиков. Правоохранители сразу не могли разобраться в причинах смерти. Предполагалось, что ее мог убить маньяк, но позднее, после вскрытия и обнаружении в гортани презерватива, стало ясно, что это несчастный случай.
Автор: Вера Антонова