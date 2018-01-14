В Подмосковье водитель сбил двух женщин на остановке
В Подмосковье водитель иномарки Nissan сбил на остановке общественного транспорта двух женщин. Пострадавших экстренно госпитализировали в ближайшее медучреждение.
Как передает, ссылаясь на информацию ГУ МВД, телеканал РЕН ТВ, дорожный инцидент произошел в Люберцах на Комсомольском проспекте. Автомобилист после того, как сбил двух женщин с места ДТП скрылся. Точной информации о состоянии здоровья пострадавших жительниц Подмосковья на данный момент нет.
Правоохранители принимают необходимые для установления личности водителя и его розыска меры.
Ранее водитель Honda сбил в Подмосковье 4 человек.
Как передает, ссылаясь на информацию ГУ МВД, телеканал РЕН ТВ, дорожный инцидент произошел в Люберцах на Комсомольском проспекте. Автомобилист после того, как сбил двух женщин с места ДТП скрылся. Точной информации о состоянии здоровья пострадавших жительниц Подмосковья на данный момент нет.
Правоохранители принимают необходимые для установления личности водителя и его розыска меры.
Ранее водитель Honda сбил в Подмосковье 4 человек.
Автор: Нина Лукашева