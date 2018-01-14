Полицеские в Южно-Сахалинске пытались снежками остановить угонщика
Житель Южно-Сахалинска со своего балкона заснял погоню полицейских за угонщиком. Правоохранители пытались остановить автомобиль киданием по нему снежков.
В Южно-Сахалинске полицейские выбрали сомнительный, с точки зрения эффективности, метод остановки угнанного транспортного средства. На видео, снятом очевидцем со своего балкона, видно, что стражи порядка кидают по проезжающему мимо них автомобилю достаточно большие куски снега, но, естественно, желаемого эффекта это не принесло и полицейские продолжили погоню.
В Южно-Сахалинске полицейские выбрали сомнительный, с точки зрения эффективности, метод остановки угнанного транспортного средства. На видео, снятом очевидцем со своего балкона, видно, что стражи порядка кидают по проезжающему мимо них автомобилю достаточно большие куски снега, но, естественно, желаемого эффекта это не принесло и полицейские продолжили погоню.
Автор: Северов Андрей