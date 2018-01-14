В Санкт-Петербурге гость убил хозяина и устроил пожар в квартире
В Санкт-Петербурге случился пожар в одной из квартир. Оказалось, поджог совершил убийца хозяина недвижимости, чтобы скрыть следы преступления. Информация о происшествии появилась в СМИ 14 января.
Инцидент случился 13 января в одном из домов на Аэродромной улице. Там выпивали двое мужчин 55-ти и 56-ти лет. В ходе застолья у них случился конфликт, и гость зарезал хозяина квартиры кухонным ножом. Чтобы скрыть преступление, он поджег квартиру и моментально скрылся. Подозреваемого разыскивали по горячим следам почти двое суток.
Открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.
Инцидент случился 13 января в одном из домов на Аэродромной улице. Там выпивали двое мужчин 55-ти и 56-ти лет. В ходе застолья у них случился конфликт, и гость зарезал хозяина квартиры кухонным ножом. Чтобы скрыть преступление, он поджег квартиру и моментально скрылся. Подозреваемого разыскивали по горячим следам почти двое суток.
Открыто уголовное дело. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова