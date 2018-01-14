В Санкт-Петербурге девятиклассник внезапно скончался в гостях
В Санкт-Петербурге девятиклассник внезапно упал на пол и скончался в гостях. Трагедия произошла 13 января.
Следов признаков насильственной смерти криминалисты на теле умершего подростка не обнаружили. Труп доставлен в Бюро экспертиз для установления причины внезапной гибели школьника. Известно, что в 3-летнем возрасте мальчик потерял мать и после этого воспитывался в неполной семье. Погибшему было 17 лет. Остальная информация уточняется.
Следственный комитет по факту происшествия начал доследственную проверку.
Ранее в Петербурге скончался подросток 14 лет.
Следов признаков насильственной смерти криминалисты на теле умершего подростка не обнаружили. Труп доставлен в Бюро экспертиз для установления причины внезапной гибели школьника. Известно, что в 3-летнем возрасте мальчик потерял мать и после этого воспитывался в неполной семье. Погибшему было 17 лет. Остальная информация уточняется.
Следственный комитет по факту происшествия начал доследственную проверку.
Ранее в Петербурге скончался подросток 14 лет.
Автор: Нина Лукашева