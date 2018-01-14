В Санкт-Петербурге машина такси столкнулась с бензовозом
В Петербурге машина такси, в которой ехали трое пассажиров, столкнулась с бензовозом. Авария произошла в Невском районе города на проспекте Большевиков 13 января.
В субботу в дневное время суток такси марки Volkswagen не пропустило бензовоз, вследствие чего произошло ДТП. Никто из людей в ходе дорожного происшествия не пострадал. Легковая машина получила незначительные повреждения передней части.
Ранее в ДТП с маршруткой в Петербурге травмировались несколько человек.
В субботу в дневное время суток такси марки Volkswagen не пропустило бензовоз, вследствие чего произошло ДТП. Никто из людей в ходе дорожного происшествия не пострадал. Легковая машина получила незначительные повреждения передней части.
Ранее в ДТП с маршруткой в Петербурге травмировались несколько человек.
Автор: Нина Лукашева