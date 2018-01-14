NASA: Для исследования Марса астронавты высадятся на его спутниках Фобосе и Деймосе
Сотрудники NASA сообщили, что вместо высадки непосредственно на Марс колонисты Красной планеты приземлятся сперва на её естественных спутниках Фобосе и Деймосе. Оттуда астронавты отправят на интересующий их космический объект аппарат, управляя которым они смогут собирать для последующих исследований образцы с поверхности Марса.
Специалисты NASA также напомнили, что из-за отсутствия на Фобосе и Деймосе атмосферы на их поверхности присутствует мощное электрическое поле. Естественные спутники Марса подвержены регулярному воздействию солнечного ветра, представляющего собой заряженный электричеством газ, исходящий от поверхности светила со скоростью полтора миллиона километров в час. Фобос и Деймос, таким образом, становятся проводниками электрической энергии с зарядами, достигающими десяти тысяч вольт.
В то время как солнечный ветер наносит удары по дневной стороне первого спутника Красной планеты, из-за поглощения его поверхностью плазмы на противоположной ночной стороне образуется пустота, не позволяющая потоку плазмы туда проникнуть, а сильные ионный и электронный ветра создают мощное электрическое поле.
По словам научного сотрудника NASA Уильяма Фаррелла, именно пустота, возникающая на обратной стороне Фобоса, может привести к накапливанию электрозарядов на планетоходах и самих астронавтах, поскольку трение вследствие контактирования с пылью и инопланетными породами перенесет электрические заряды на скафандры космонавтов и поверхность аппаратуры. Специалисты отмечают, что особого вреда колонизаторам Марса это не принесет, в то время как оборудование может выйти из строя. По этой причине разработчики занялись решением данной проблемы для того, чтобы изобрести аппаратуру и скафандры, способные минимизировать опасность зарядки.
Полет на Красную планету назначен на 2020 год. Именно тогда космическое ведомство начнёт впервые переводить образцы небесного тела для их изучения на Земле.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о телескопе для поисков жизни за пределами Солнечной системы стоимостью $9 миллиардов.
Специалисты NASA также напомнили, что из-за отсутствия на Фобосе и Деймосе атмосферы на их поверхности присутствует мощное электрическое поле. Естественные спутники Марса подвержены регулярному воздействию солнечного ветра, представляющего собой заряженный электричеством газ, исходящий от поверхности светила со скоростью полтора миллиона километров в час. Фобос и Деймос, таким образом, становятся проводниками электрической энергии с зарядами, достигающими десяти тысяч вольт.
В то время как солнечный ветер наносит удары по дневной стороне первого спутника Красной планеты, из-за поглощения его поверхностью плазмы на противоположной ночной стороне образуется пустота, не позволяющая потоку плазмы туда проникнуть, а сильные ионный и электронный ветра создают мощное электрическое поле.
По словам научного сотрудника NASA Уильяма Фаррелла, именно пустота, возникающая на обратной стороне Фобоса, может привести к накапливанию электрозарядов на планетоходах и самих астронавтах, поскольку трение вследствие контактирования с пылью и инопланетными породами перенесет электрические заряды на скафандры космонавтов и поверхность аппаратуры. Специалисты отмечают, что особого вреда колонизаторам Марса это не принесет, в то время как оборудование может выйти из строя. По этой причине разработчики занялись решением данной проблемы для того, чтобы изобрести аппаратуру и скафандры, способные минимизировать опасность зарядки.
Полет на Красную планету назначен на 2020 год. Именно тогда космическое ведомство начнёт впервые переводить образцы небесного тела для их изучения на Земле.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о телескопе для поисков жизни за пределами Солнечной системы стоимостью $9 миллиардов.
Автор: Воробьева Алина