Сценарист, режиссер и актер Егор Кончаловский отмечает 52-летие
Сегодня, 15 января, режиссер, сценарист и актер Егор Кончаловский отмечает день рождения. Ему исполняется 52 года.
Дедом Егора Кончаловского является известный поэт Сергей Михалков. С детства он был приближен к искусству и учился в лучших школах мира в Оксфорде и в Кенсингтоне. В 1992 году Кончаловский начал работать на студии PS TVC, где в последствии под его руководством было снято десятки разных реклам продуктов питания для телевидения. Перед этой работой он помогал Андрею Кончаловскому в съемках «Ближнего круга», «Гомера и Эдди», «Танго и Кэша».
Позднее Егор Кончаловский начал сам снимать кино, среди них множество лент, отличившихся кассовыми сборами: «Антикиллер», «Настоящий полковник», «Консервы», «Побег». За свою карьеру именинник заработал множество хвалебных отзывов, премий и других наград фестивалей.
Дедом Егора Кончаловского является известный поэт Сергей Михалков. С детства он был приближен к искусству и учился в лучших школах мира в Оксфорде и в Кенсингтоне. В 1992 году Кончаловский начал работать на студии PS TVC, где в последствии под его руководством было снято десятки разных реклам продуктов питания для телевидения. Перед этой работой он помогал Андрею Кончаловскому в съемках «Ближнего круга», «Гомера и Эдди», «Танго и Кэша».
Позднее Егор Кончаловский начал сам снимать кино, среди них множество лент, отличившихся кассовыми сборами: «Антикиллер», «Настоящий полковник», «Консервы», «Побег». За свою карьеру именинник заработал множество хвалебных отзывов, премий и других наград фестивалей.
Автор: Вера Антонова