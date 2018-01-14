На Гавайях ошибочно объявили тревогу неизбежного ракетного удара
В США, на Гавайях, ошибочно объявили тревогу неизбежного ракетного удара. Соответствующие оповещения были получены гражданами страны на мобильные телефоны. На острове поднялась паника.
Информация о ЧП появилась в издании Al-Jazeera. Губернатор региона Дэвид Иге принес извинения за разосланные сообщения. Местные жители получили уведомления, в которых говорилось об объявлении ракетной тревоги. Населению предлагалось искать убежище, в конце добавлялась фраза о том, что «это не учения».
После получения тревожной информации граждане попытались найти убежище. Как результат на острове усилились панические настроения. Вскоре в социальных сетях власти написали, что уведомления о ложной тревоге появились по ошибке.
Губернатор пообещал провести по факту происшествия расследование. При этом в центре по чрезвычайным ситуациям уже заявили, что оповещения были отправлены после того, как один из сотрудников во время сдачи смены случайно «нажал не на ту кнопку».
Информация о ЧП появилась в издании Al-Jazeera. Губернатор региона Дэвид Иге принес извинения за разосланные сообщения. Местные жители получили уведомления, в которых говорилось об объявлении ракетной тревоги. Населению предлагалось искать убежище, в конце добавлялась фраза о том, что «это не учения».
После получения тревожной информации граждане попытались найти убежище. Как результат на острове усилились панические настроения. Вскоре в социальных сетях власти написали, что уведомления о ложной тревоге появились по ошибке.
Губернатор пообещал провести по факту происшествия расследование. При этом в центре по чрезвычайным ситуациям уже заявили, что оповещения были отправлены после того, как один из сотрудников во время сдачи смены случайно «нажал не на ту кнопку».
Автор: Нина Лукашева