На фото в Instagram Вадим Галыгин засмотрелся на грудь Анны Семенович
Анна Семенович опубликовала в микроблоге Instagram снимок с юмористами Вадимом Галыгиным и Дмитрием Хрусталёвым. Поклонники сразу отметили на фото взгляд резидента Comedy Club, который засмотрелся на шикарную грудь экс-солистки группы «Блестящие».
«Усыновила и накормила», – подписала фотопубликацию Анна Семенович, так как оба актёра «прильнули» к бюсту эстрадной певицы. Некоторые подписчики Instagram в комментариях отметили, что завидуют юмористам, находящимся в компании популярной вокалистки и фигуристки. Если Дмитрий Хрусталёв со счастливым лицом смотрит в объектив фотокамеры, то Вадим Галыгин «едва глаза не свернул», подметил один из интернет-пользователей, намекая на устойчивый взгляд шоумена в область декольте Анны Семенович.
Ранее исполнительница продемонстрировала фанатам огромную грудь в сексуальном купальнике чёрного цвета.
«Усыновила и накормила», – подписала фотопубликацию Анна Семенович, так как оба актёра «прильнули» к бюсту эстрадной певицы. Некоторые подписчики Instagram в комментариях отметили, что завидуют юмористам, находящимся в компании популярной вокалистки и фигуристки. Если Дмитрий Хрусталёв со счастливым лицом смотрит в объектив фотокамеры, то Вадим Галыгин «едва глаза не свернул», подметил один из интернет-пользователей, намекая на устойчивый взгляд шоумена в область декольте Анны Семенович.
Ранее исполнительница продемонстрировала фанатам огромную грудь в сексуальном купальнике чёрного цвета.
Автор: Воробьева Алина