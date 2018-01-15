"Дом-2": Андрей Черкасов не уважает женоподобных мужчин
Андрей Черкасов сообщил, что у него нет уважения к женоподобным мужчинам. Об этом участник телестройки «Дом-2» написал в соцсети для своих фолловеров.
По его мнению, сейчас многие мужчины не ведут себя как мужчины, тем временем требуя от женщин слишком много. В частности, считает Черкасов, это касается тех, кто не умеет ухаживать за своими девушками и основную часть времени тратят на себя, беспокоясь о внешнем виде.
Участник шоу решил не уточнять, кого именно он представлял, когда писал этот пост, но фолловеры решили, что под описание больше всего подходит другая звезда «Дома-2» - Алексей Чайчиц. Некоторые подписчики написали, что и сам Андрей когда-то вел себя так, как не подобает настоящему мужчине, поэтому из его уст такие вещи слышать странно.
По его мнению, сейчас многие мужчины не ведут себя как мужчины, тем временем требуя от женщин слишком много. В частности, считает Черкасов, это касается тех, кто не умеет ухаживать за своими девушками и основную часть времени тратят на себя, беспокоясь о внешнем виде.
Участник шоу решил не уточнять, кого именно он представлял, когда писал этот пост, но фолловеры решили, что под описание больше всего подходит другая звезда «Дома-2» - Алексей Чайчиц. Некоторые подписчики написали, что и сам Андрей когда-то вел себя так, как не подобает настоящему мужчине, поэтому из его уст такие вещи слышать странно.
Автор: Вера Антонова