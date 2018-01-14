Глюкоза продемонстрировала грудь в новом купальнике
Певица Глюкоза опубликовала очередное фото с отдыха. На нем артистка предстала перед поклонниками в новом купальнике, через который отчетливо можно рассмотреть грудь знаменитости.
На фото Наталья Чистякова-Ионова выглядит очень счастливой. Нежный макияж и локоны дополняют образ для отпуска. Для фото Глюкоза выбрала откровенный купальник золотого цвета со шнуровкой. Ткань настолько обтянула тело артистки, что при желании можно рассмотреть ее грудь, но фанатам снимок очень понравился. Звезду забросали комплиментами.
«Отказать себе в желании это значит украсть у себя возможность каждую минуту оставаться счастливым!», - написала под фотоснимком Глюкоза.
На фото Наталья Чистякова-Ионова выглядит очень счастливой. Нежный макияж и локоны дополняют образ для отпуска. Для фото Глюкоза выбрала откровенный купальник золотого цвета со шнуровкой. Ткань настолько обтянула тело артистки, что при желании можно рассмотреть ее грудь, но фанатам снимок очень понравился. Звезду забросали комплиментами.
«Отказать себе в желании это значит украсть у себя возможность каждую минуту оставаться счастливым!», - написала под фотоснимком Глюкоза.
Автор: Вера Антонова