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Новый смартфон Sharp Aquos S3 станет бюджетным аналогом iPhone X
Для многих пользователей вышедший на рынок в минувшем году юбилейный флагман от корпорации Apple стал воплощением идеального мобильного устройства. Гаджет и, правда, оказался очень хорош, если бы не слишком высокий ценник. Японский производитель Sharp намерен решить эту проблему, и заявляет, что новый смартфон Aquos S3 станет бюджетным аналогом iPhone X.

Новый смартфон Sharp Aquos S3 станет бюджетным аналогом iPhone X


Сегодня «яблочный» гаджет торгуется в США по цене около 1 000 долларов, в РФ - около 80 000 рублей. Японские разработчики сообщили, что могут создать такого же высокого качества смартфон, стоимость которого окажется в 3, а то и в 4 раза ниже. Дебют Sharp Aquos S3 намечен на будущую неделю, однако в зарубежных СМИ уже появились первые фотографии модели и комментарии экспертов.

Ожидается, что Aquos S3 получит безрамочный экран на 5,9 дюймов с расширением 2 160 на 1 080 точек. Смартфон оснастят 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 660, а также, в зависимости от модификации, 4 или 6 Гбайт ОЗУ и 64 или 128 Гбайт ПЗУ. Также модель получит две основные камеры на 13 и 12 Мп и фронтальную - на 16 Мп.

Дизайн новой модели похож на iPhone X, специалисты считают, что она практически идентична девайсу от Apple. Внимание привлекает тот же большой дисплей и фирменный вырез в его верхней части. На обратной стороне устройства имеется дактило сканер, специалисты называют его «главной изюминкой» модели. Впрочем, в оригинале установлена совершенно иная опция - сканер для лица Face ID.

Дебют новой модели ожидается на специальном мероприятии в Японии уже 16 января.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 22:40
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