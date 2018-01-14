В Турции самолёт застрял на краю обрыва, выкатившись за пределы ВПП
В Турции самолет, принадлежащий компании Pegasus Airlines, выкатился за пределы ВПП. Там он застрял в грязи на краю обрыва в Трабзоне. Об этом пишут западные медиа.
Отмечается, что в самолете находились 162 пассажира. Все они эвакуированы и не пострадали. Причины случившегося выясняет полиция.
Отмечается, что в самолете находились 162 пассажира. Все они эвакуированы и не пострадали. Причины случившегося выясняет полиция.
Автор: Вера Антонова