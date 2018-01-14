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ТОП-5 самых популярных кроссоверов России 2017 года возглавил Hyundai Creta
ТОП-5 самых популярных кроссоверов России по итогам розничных продаж 2017 года возглавил Hyundai Creta. Эту модель приобрели 55 300 российских автомобилистов.

ТОП-5 самых популярных кроссоверов России 2017 года возглавил Hyundai Creta


Вторая строчка рейтинга отошла Renault Duster с реализацией 43 800 авто. Эта модель была первой по итогам 2016 года, однако в минувшем отчетном периоде уступила новому лидеру 173 машины, и как следствие была смещена в списке популярности. Третье место получила модель LADA Xray. Владельцами этого автомобиля стали 33 300 жителей страны.

Четвертое место досталось Toyota RAV4, продемонстрировавшей продажи 32 900 единиц. К слову, эта машина - самая дорогостоящая в перечне. Пятая позиция у Chevrolet Niva, которую купили 31 200 человек.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 16:31
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