Motorola возродила винтажные смартфоны с клавиатурой в виде слайдера
Американская компания Motorola решила возродить винтажные смартфоны с латинской раскладкой клавиатуры QWERTY в виде слайдера. Реанимированные модели уже доступны для продажи в США.
Слайд-клавиатура винтажного смартфона позволяет установить дисплей девайса под углом до 45°. Разработчики компании Motorola оснастили аппарат пятью встроенными рядами кнопок, один из них является цифровым. Модуль подсвечивается, ёмкость аккумулятора составляет 1,7 тысячи мАч, обеспечивая около 15 часов дополнительной работоспособности.
Ранее руководство Motorola заявляло о намерении поддерживать темп производительности старых смартфонов.
Слайд-клавиатура винтажного смартфона позволяет установить дисплей девайса под углом до 45°. Разработчики компании Motorola оснастили аппарат пятью встроенными рядами кнопок, один из них является цифровым. Модуль подсвечивается, ёмкость аккумулятора составляет 1,7 тысячи мАч, обеспечивая около 15 часов дополнительной работоспособности.
Ранее руководство Motorola заявляло о намерении поддерживать темп производительности старых смартфонов.
Автор: Воробьева Алина