В Ростовской области слетевшая с фуры льдина едва не убила водителя легкового авто
В Ростовской области слетевший с фуры кусок льдины едва не убил водителя, двигавшегося по встречной полосе трассы. Пользователи в социальных сетях ищут очевидцев аварии.
Инцидент на дороге случился 13 января. Фолловеры опубликовали видеозапись с регистратора, из которой следует, что льдина не просто пробила лобовое стекло легковой машины, а прошла через весь салон и вылетела сквозь заднее стекло.
Удар оказался очень мощным, и водитель, находившийся за рулем легковушки, получил множественные травмы. Его экстренно госпитализировали в больницу. По словам пользователей, правоохранители не спешат разбираться в случившемся и называют инцидент форс-мажором.
Ранее в ДТП под Ростовом трагически погибли два человека.
Инцидент на дороге случился 13 января. Фолловеры опубликовали видеозапись с регистратора, из которой следует, что льдина не просто пробила лобовое стекло легковой машины, а прошла через весь салон и вылетела сквозь заднее стекло.
Удар оказался очень мощным, и водитель, находившийся за рулем легковушки, получил множественные травмы. Его экстренно госпитализировали в больницу. По словам пользователей, правоохранители не спешат разбираться в случившемся и называют инцидент форс-мажором.
Ранее в ДТП под Ростовом трагически погибли два человека.
Автор: Нина Лукашева