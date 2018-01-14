Житель Калифорнии убил мать за сломанные наушники
Заядлый игрок в компьютерные игры, проживающий в Калифорнии, убил свою мать за сломанные наушники. 28-летний геймер поссорился с матерью, а потом выстрелил в нее.
Его 68-летняя мать, услышав громкие возгласы своего сына из его комнаты, решила проверить в чем там дело. Мэтью играл в компьютерную игру. Мать отвлекла его от игры, пытаясь узнать причину криков, разговор перерос в скандал, в ходе которого геймер сломал свои наушники.
В случившимся он обвинил свою мать и произвел выстрел ей в голову. Женщина ушла из жизни в госпитале. Мэтью уже находится в полиции, начато расследование.
Его 68-летняя мать, услышав громкие возгласы своего сына из его комнаты, решила проверить в чем там дело. Мэтью играл в компьютерную игру. Мать отвлекла его от игры, пытаясь узнать причину криков, разговор перерос в скандал, в ходе которого геймер сломал свои наушники.
В случившимся он обвинил свою мать и произвел выстрел ей в голову. Женщина ушла из жизни в госпитале. Мэтью уже находится в полиции, начато расследование.
Автор: Северов Андрей