Instagram: Волочкова шокировала фанатов «страшным» фото на скутере с закрытыми глазами
Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками Instagram очередным фото с отдыха на Мальдивах. Балерина запечатлена в момент катания на скутере по океану и, судя по закрытым глазам, слегка испугана, потому пользователи соцсети охарактеризовали снимок как «страшный».
«Если вы на Мальдивах и желаете насладиться скутерами, лодками или дайвингом, могу дать совет от души. Эти люди просто нереальные в профессиональном и человеческом подходе», – подписала «испугавшую» поклонников фотопубликацию Анастасия Волочкова, снабдив пост хештегом на один из клубов дайверов южноазиатского тропического государства.
За 15 минут снимок положительно оценили почти 1,5 тысячи подписчиков Instagram. В комментариях они порадовались за балерину, которой пожелали хорошо отдохнуть и телом, и душой. «Отличные места, красивые, и вы красивая очень», – написала в комментариях одна из подписчиц.
Ранее Анастасия Волочкова порадовала фанатов кадром, переодевшись в Снегурочку.
«Если вы на Мальдивах и желаете насладиться скутерами, лодками или дайвингом, могу дать совет от души. Эти люди просто нереальные в профессиональном и человеческом подходе», – подписала «испугавшую» поклонников фотопубликацию Анастасия Волочкова, снабдив пост хештегом на один из клубов дайверов южноазиатского тропического государства.
За 15 минут снимок положительно оценили почти 1,5 тысячи подписчиков Instagram. В комментариях они порадовались за балерину, которой пожелали хорошо отдохнуть и телом, и душой. «Отличные места, красивые, и вы красивая очень», – написала в комментариях одна из подписчиц.
Ранее Анастасия Волочкова порадовала фанатов кадром, переодевшись в Снегурочку.
Автор: Воробьева Алина