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СМИ: Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую от нападок влиятельного друга
В СМИ появилась информация о том, что Армен Джигарханян защитил свою экс-супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую от нападок влиятельного друга. Многочисленные поклонники пары поспешили увидеть в случившемся хороший знак и принялись мечтать о воссоединении супругов.

СМИ: Джигарханян защитил Цымбалюк-Романовскую от нападок влиятельного друга


Публично против Виталины Цымбалюк-Романовской выступил Марк Рудинштейн, которого, якобы пророчили на место бывшей жены Армена Джигарханяна в театре. Продюсер в одном из своих интервью назвал экс-супругу знаменитого артиста «мерзавкой и мошенницей», подчеркнув, что готов помочь в расследовании, чтобы добиться для пианистки максимального наказания.

По непроверенной информации, именно Марк Рудинштейн должен был занять место генерального директора театра Джигарханяна, однако уже на следующий день после публикации интервью, народный артист сделал заявление, согласно которому речи о назначении влиятельного приятеля не идет. Армен Джигарханян попросил воспринимать подобные сообщения, как «частную инициативу отдельных лиц» и подчеркнул, что вакансия остается открытой.

Многие читатели увидели в таком поведении артиста попытку защитить бывшую супругу. Между тем появилась информация об угрозах, которые получает Виталина Цымбалюк-Романовская.
Автор: Нина Лукашева
Вчера, 17:01
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