Филипп Киркоров признался, что потерял невинность в раннем возрасте
Филипп Киркоров во время общения с журналистами на премии «Золотой граммофон», которая прошла ранее, признался, что потерял невинность в юном возрасте, а именно после 13 лет. По словам артиста, именно с этого времени начинаешь что-то понимать про жизнь.
Филипп Киркоров заявил, возраст до 10 лет для него - это как только родился, а взрослые вещи начинаешь осознавать только после 13 лет, когда случается первый сексуальный опыт. При этом певец добавил, что происходит это у каждого по-разному, но он сам считает, что если лишиться невинности позже, может развиться комплекс неполноценности.
Певец рассказал, что не любит ворошить прошлое и живет, особенно не задумываясь о будущем. Киркоров считает, что жить нужно только сегодняшним днем, просто наслаждаться и радоваться, когда просыпаешься в здравии и в хорошем настроении. При этом артист добавил, что понять его можно только когда будет 50.
Ранее преследование Киркорова фанаткой попало на видео.
Филипп Киркоров заявил, возраст до 10 лет для него - это как только родился, а взрослые вещи начинаешь осознавать только после 13 лет, когда случается первый сексуальный опыт. При этом певец добавил, что происходит это у каждого по-разному, но он сам считает, что если лишиться невинности позже, может развиться комплекс неполноценности.
Певец рассказал, что не любит ворошить прошлое и живет, особенно не задумываясь о будущем. Киркоров считает, что жить нужно только сегодняшним днем, просто наслаждаться и радоваться, когда просыпаешься в здравии и в хорошем настроении. При этом артист добавил, что понять его можно только когда будет 50.
Ранее преследование Киркорова фанаткой попало на видео.
Автор: Нина Лукашева