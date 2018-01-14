В Москве загорелся и врезался в иномарку автобус, вёзший детей к Деду Морозу
В юго-восточной части Москвы автобус, вёзший детей к Деду Морозу, загорелся, после чего столкнулся с иномаркой Volkswagen. Дорожный инцидент произошёл сегодня, 14 января, в районе Волгоградского проспекта.
Согласно предоставленной пресс-службой ГИБДД Москвы информации, возгорание случилось в моторном отсеке транспортного средства. Уточняется, никто из детей не получил ни травм, ни увечий. К месту ДТП, помимо экстренных служб, направляется резервный автобус, для того чтобы всё-таки доставить школьников к усадьбе Деда Мороза.
Обстоятельства инцидента выясняются правоохранителями.
Ранее в Москве спасатели вытащили из проруби двух школьников подросткового возраста.
Согласно предоставленной пресс-службой ГИБДД Москвы информации, возгорание случилось в моторном отсеке транспортного средства. Уточняется, никто из детей не получил ни травм, ни увечий. К месту ДТП, помимо экстренных служб, направляется резервный автобус, для того чтобы всё-таки доставить школьников к усадьбе Деда Мороза.
Обстоятельства инцидента выясняются правоохранителями.
Ранее в Москве спасатели вытащили из проруби двух школьников подросткового возраста.
Автор: Воробьева Алина