Иосиф Пригожин поругался со своей дочкой Данаей
Иосиф Пригожин попал в неприятную ситуацию со своей дочерью от предыдущего брака. Дочь Даная в эфирах стала обвинять отца, что он стыдил ее за лишний вес и ставил в пример дочь от настоящего брака с Валерий – Анну.
Неожиданный скандал произошел в семье Валерии и Пригожина. Отношения в этой семье всегда считались образцовыми. Недавно его дочь от предыдущего брака, 20-летняя Даная, стала по телевидению обвинять своего отца в обзывании ее толстой и другими неприятными выражениями. При этом Пригожин всегда ставил в пример дочь Валерии Анну Шульгину.
Муж Валерии считает, что в скандале виновата его предыдущая жена Елена, которая и подговорила дочь на такое поведение, чтобы получить материальную выгоду. Пригожин даже принял участие в передаче «На самом деле», где на детекторе лжи все сказал на чистоту. На съемках присутствовала Даная, они поговорили, и продюсер считает, что на этом конфликт исчерпан. Дети Валерии с Пригожиным никогда не конфликтовали.
Неожиданный скандал произошел в семье Валерии и Пригожина. Отношения в этой семье всегда считались образцовыми. Недавно его дочь от предыдущего брака, 20-летняя Даная, стала по телевидению обвинять своего отца в обзывании ее толстой и другими неприятными выражениями. При этом Пригожин всегда ставил в пример дочь Валерии Анну Шульгину.
Муж Валерии считает, что в скандале виновата его предыдущая жена Елена, которая и подговорила дочь на такое поведение, чтобы получить материальную выгоду. Пригожин даже принял участие в передаче «На самом деле», где на детекторе лжи все сказал на чистоту. На съемках присутствовала Даная, они поговорили, и продюсер считает, что на этом конфликт исчерпан. Дети Валерии с Пригожиным никогда не конфликтовали.
Автор: Северов Андрей