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Экстрасенс Филатова рассказала, что Костенко бросит Тарасова через два года
Экстрасенс Камила Филатова дала эксклюзивное интервью корреспондентам новостного издания OAnews, поделившись своим мнением на счёт долговечности брачного союза Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. По словам ясновидящей, фотомодель бросит супруга через два года совместного проживания.

Экстрасенс Филатова рассказала, что Костенко бросит Тарасова через два года

Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что, выходя замуж за футболиста, Анастасия Костенко преследовала корыстные мотивы. «Энтузиазма» в семейной жизни молодожёнов хватит не более чем на два года, после чего они расторгнут брачный союз. Дмитрий Тарасов, считает Камила Филатова, попытается наладить отношения с экс-женой Ольгой Бузовой, но та уже будет замужем за хорошим и надёжным мужчиной.

Экстрасенс добавила, что у Костенко и Тарасова родится сын. Сайт «Актуальные новости» уже сообщал о походе новой, третьей по счёту, супруги второго вице-капитана столичного «Локомотива» на УЗИ. Камила Филатова добавила, что футболист в итоге останется один, не сумев выстроить серьёзных отношений на всю жизнь.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 17:45
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