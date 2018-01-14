Экстрасенс Филатова рассказала, что Костенко бросит Тарасова через два года
Экстрасенс Камила Филатова дала эксклюзивное интервью корреспондентам новостного издания OAnews, поделившись своим мнением на счёт долговечности брачного союза Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова. По словам ясновидящей, фотомодель бросит супруга через два года совместного проживания.
Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что, выходя замуж за футболиста, Анастасия Костенко преследовала корыстные мотивы. «Энтузиазма» в семейной жизни молодожёнов хватит не более чем на два года, после чего они расторгнут брачный союз. Дмитрий Тарасов, считает Камила Филатова, попытается наладить отношения с экс-женой Ольгой Бузовой, но та уже будет замужем за хорошим и надёжным мужчиной.
Экстрасенс добавила, что у Костенко и Тарасова родится сын. Сайт «Актуальные новости» уже сообщал о походе новой, третьей по счёту, супруги второго вице-капитана столичного «Локомотива» на УЗИ. Камила Филатова добавила, что футболист в итоге останется один, не сумев выстроить серьёзных отношений на всю жизнь.
Участница «Битвы экстрасенсов» отметила, что, выходя замуж за футболиста, Анастасия Костенко преследовала корыстные мотивы. «Энтузиазма» в семейной жизни молодожёнов хватит не более чем на два года, после чего они расторгнут брачный союз. Дмитрий Тарасов, считает Камила Филатова, попытается наладить отношения с экс-женой Ольгой Бузовой, но та уже будет замужем за хорошим и надёжным мужчиной.
Экстрасенс добавила, что у Костенко и Тарасова родится сын. Сайт «Актуальные новости» уже сообщал о походе новой, третьей по счёту, супруги второго вице-капитана столичного «Локомотива» на УЗИ. Камила Филатова добавила, что футболист в итоге останется один, не сумев выстроить серьёзных отношений на всю жизнь.
Автор: Воробьева Алина