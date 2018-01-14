В Тверской области мужчину задавил собственный автомобиль
В Тверской области на дороге Бологое – Кемцы – Березовый случилась серьезная авария. Легковушка задавила собственного хозяина. Об инциденте сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.
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В субботу в половине десятого утра на 20-ом километре трассы мужчина на Chery Amulet вылетел в кювет, авто несколько раз перевернулось и водитель, будучи не пристегнутым, в этот момент выпал из машины, и она рухнула на него. Пострадавший получил смертельные травмы.
Не исключено, что водитель потерял контроль над машиной из-за того, что находился за рулем пьяным. Это покажет экспертиза.
[i][/i]
В субботу в половине десятого утра на 20-ом километре трассы мужчина на Chery Amulet вылетел в кювет, авто несколько раз перевернулось и водитель, будучи не пристегнутым, в этот момент выпал из машины, и она рухнула на него. Пострадавший получил смертельные травмы.
Не исключено, что водитель потерял контроль над машиной из-за того, что находился за рулем пьяным. Это покажет экспертиза.
Автор: Вера Антонова