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В России Renault объявил о дополнительных скидках на свои модели
Компания Renault объявила о дополнительных скидках на свои модели в России. Речь идет о тех авто 2017 года, которые покупаются по программе trade-in или утилизируются.

В России Renault объявил о дополнительных скидках на свои модели

Клиенты, которые в январе купят Logan, Sandero, Sandero Stepway, Kaptur и переднеприводные версии Duster, получат скидку до 50 тысяч рублей по программе утилизации, а по программе trade-in 40 тысяч. Также можно получить выгоду, приобретая переднеприводный Renault Duster (70 и 95 тысяч скидки соответственно).

Помимо прочего с января этого года в стране возобновлена программа «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При покупке Renault можно получить до 10% скидки от стоимости уплаты первого взноса по кредиту.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 23:21
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