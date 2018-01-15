Лариса Гузеева опубликовала нежный снимок с супругом
Лариса Гузеева, известная телеведущая, в Instagram опубликовала нежный снимок со своим мужем Игорем Бухаровым. Снимок сразу после публикации стал набирать множество лайков.
На фото Гузеева и Бухаров стоят в обнимку. Кадр подписан просто: «Любите друг друга». Поклонники стали активно отвечать паре взаимностью, засыпая комплиментами. Нашлись и такие, кто раскритиковал возлюбленных. Подписчики посчитали, что фото архивное, так как стиль у Гузеевой и Бухарова на нем не современный.
«Со стилем беда», «Та ну это не этого года фото, что не видно», - пишут фолловеры.
На фото Гузеева и Бухаров стоят в обнимку. Кадр подписан просто: «Любите друг друга». Поклонники стали активно отвечать паре взаимностью, засыпая комплиментами. Нашлись и такие, кто раскритиковал возлюбленных. Подписчики посчитали, что фото архивное, так как стиль у Гузеевой и Бухарова на нем не современный.
«Со стилем беда», «Та ну это не этого года фото, что не видно», - пишут фолловеры.
Автор: Вера Антонова