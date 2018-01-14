Премьер Венгрии раскритиковал политику Евросоюза по отношению к РФ
Виктор Орбан, занимающий в Венгрии должность премьера, раскритиковал отношение ЕС к России. Политик считает, что в общении с Москвой нужно показывать не только мощь, но и быть готовыми сотрудничать.
По словам Орбана, Венгрия имеет очень посредственное влияние на положение дел, и все решения в основном за крупными странами Евросоюза, которые хотят добиться санкций против России. «Мы отказались от нашего вето, чтобы сохранить сплоченность ЕС», - сообщил эксперт.
Также он добавил, что сейчас принято критиковать Россию и россиян, чтобы называться «хорошим европейцем», и положительные слова в адрес Москвы стало говорить очень рискованно.
По словам Орбана, Венгрия имеет очень посредственное влияние на положение дел, и все решения в основном за крупными странами Евросоюза, которые хотят добиться санкций против России. «Мы отказались от нашего вето, чтобы сохранить сплоченность ЕС», - сообщил эксперт.
Также он добавил, что сейчас принято критиковать Россию и россиян, чтобы называться «хорошим европейцем», и положительные слова в адрес Москвы стало говорить очень рискованно.
Автор: Вера Антонова