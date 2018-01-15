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Компания Byton представила на CES-2018 концепт элитного электрокара Concept
Новый китайский автомобильный бренд компания Byton представила на выставке CES-2018 в Лас-Вегасе концепт элитного электрокара Concept. Эксперты уже назвали новую модель главным конкурентом для Tesla Model X.

Компания Byton представила на CES-2018 концепт элитного электрокара Concept


Новинка под названием Concept появится в продаже в 2019 году, ориентировочно автомобиль поступит в розницу по цене 45 000 долларов. Дизайн модели был разработан в одной из мюнхенских студий, однако большая часть софта создана в Калифорнии. Электрокар получит длину 4 850 мм, ширину - 1 960 мм, высоту – 1 650 мм. Колесная база составит 2 945 мм, размерность шин - 265/40 R22. Ожидается, что автомобиль получит две версии. Первая - базовая с задним приводом. Она оснащена электромотором мощностью в 200 кВт, который способен выжимать 272 лошадиных сил. Запас хода в 400 километров обеспечит батарея емкостью 71 кВт•ч.

Вторая - топовая с полным приводом. Эта модификация получит два электрических мотора на 350 кВт с отдачей 476 лошадиных сил. Аккумулятор на 95 кВт•ч обеспечит 520 километров беспрерывного движения. За 30 минут батарея сможет зарядиться на 80%. В 2020 году Byton Concept получит автопилот 4-го поколения, при этом начать выпуск планируется с 3-го.

По задумке разработчиков, система Byton Life сможет распознать лицо владельца машины при помощи камер в средних стойках. После этого она запустит активизацию персональных настроек. Более того, медиацентр запомнит предпочтения водителя, проконтролирует состояние его здоровья и даст полезные советы. Управлять системой можно жестами и голосом.

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 00:29
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