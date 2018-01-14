Первая жена Эдуарда Изотова рассказала о тяжелой судьбе "Иванушки" из "Морозко"
Первая жена Эдуарда Изотова Инга Будкевич рассказала про жизнь актера, который снимался в фильме «Морозко». О нелегкой судьбе супруга она рассказала в передаче «Привет, Андрей!», тема которой была посвящена старым детским фильмам.
Андрей Малахов позвал на свою передачу многих актеров, которые принимали участие в съемках советских фильмов. В частности, речь зашла про сказку «Морозко», в которой Эдуард Изотов был Иванушкой. Его первая жена - Инга Будкевич поделилась трагическими эпизодами из жизни знаменитого актера. После нескольких десятилетий совместного брака супруги в 1980 году расстались. Изотов вступил в новый брак с Ириной Ладыженской. В последствии их обоих задержали обмен валют, а валютный обмен в то время был вне закона. Им вынесли приговор, Изотову дали 3 года.
Будкевич очень жалеет, что у него так трагически сложилась судьба. Оказывается, что актеру нужны были средства для постройки дачи, поэтому он пошел поменять 1 тыс. долларов и золотые монеты. После выхода из тюрьмы у Изотова пошатнулось здоровье. После перенесенных инсультов актер стал терять память, что оборвало его дальнейшую карьеру. В 2003 году Эдуард Изотов умер в закрытом учреждении для душевнобольных.
Андрей Малахов позвал на свою передачу многих актеров, которые принимали участие в съемках советских фильмов. В частности, речь зашла про сказку «Морозко», в которой Эдуард Изотов был Иванушкой. Его первая жена - Инга Будкевич поделилась трагическими эпизодами из жизни знаменитого актера. После нескольких десятилетий совместного брака супруги в 1980 году расстались. Изотов вступил в новый брак с Ириной Ладыженской. В последствии их обоих задержали обмен валют, а валютный обмен в то время был вне закона. Им вынесли приговор, Изотову дали 3 года.
Будкевич очень жалеет, что у него так трагически сложилась судьба. Оказывается, что актеру нужны были средства для постройки дачи, поэтому он пошел поменять 1 тыс. долларов и золотые монеты. После выхода из тюрьмы у Изотова пошатнулось здоровье. После перенесенных инсультов актер стал терять память, что оборвало его дальнейшую карьеру. В 2003 году Эдуард Изотов умер в закрытом учреждении для душевнобольных.
Автор: Северов Андрей